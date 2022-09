Diletta Leotta | décolleté straripante al sole | ”Pronta ad esplodere…” – VIDEO

(Di lunedì 26 settembre 2022)al: ”Due bombe pronte ad esplodere” –. La giornalista illumina il grigio pomeriggio di oggi con una perla magnifica… PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMcontinua a deliziare la platea con storie e contenuti incantevoli. La bella giornalista sportiva è la cronista di punta di DAZN, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

fabiochiarugi : RT @dea_channel: lo scherzo rifilato alla divina Diletta Leotta #scherziaparte ?????????? - Bigmeech_7 : RT @PBItaliana: DILETTA LEOTTA - key7720 : RT @dea_channel: lo scherzo rifilato alla divina Diletta Leotta #scherziaparte ?????????? - dea_channel : lo scherzo rifilato alla divina Diletta Leotta #scherziaparte ?????????? - Paolo18030138 : RT @PBItaliana: DILETTA LEOTTA -

TGCOM

ha dato di matto in diretta televisiva: ecco chi l'ha fatta infuriare e perché la sua reazione è stata così violenta.è la calma fatta persona. Mai una parola fuori posto,...Il riassunto della seconda puntata di Scherzi a Parte: la caduta diNonostante gli ascolti deludenti della puntata di ieri sera, confrontati a quelli della prima puntata , ci sono ... Da complice a vittima: Diletta Leotta cade nel tranello di "Scherzi a parte" Diletta Leotta ha dato di matto in diretta televisiva: ecco chi l'ha fatta infuriare e perché la sua reazione è stata così violenta.Flop di Scherzi a Parte ieri sera: gli ascolti del programma sono in netto calo Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del programma ironico ...