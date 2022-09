Di Maio e Carfagna fuori dal Parlamento | trombati | gira una foto imbarazzante | Guarda

(Di lunedì 26 settembre 2022) E' definitivo il risultato del collegio uninominale Campania 1-02 alla Camera (Napoli-grotta). Eletto Sergio Costa, candidato del Movimento 5 Stelle, con il 39,72% dei voti. L'ex ministro dell'Ambiente nei Governi Conte 1 e 2 esce vincitore in un collegio nel quale a sfidarlo c'erano ben due ministri del Governo Draghi uscente. Uno di questi è Luigi Dileader di Impegno Civico, candidato della coalizione di centrosinistra, che si ferma al 24,41%. La sconfitta nel collegio uninominale di Napoligrotta e il mancato raggiungimento del 3% per Impegno Civico (Diera candidato capolista di Impegno Civico nei plurinominali Campania 1-01 e 1-02) determina il mancato ingresso del ministro degli Esteri nel nuovodopo due mandati consecutivi proprio con il Movimento 5 ...

konomoronao : I sacerdoti del governo Draghi: Di Maio con i suoi 50 peones, Carfagna e Bonino non eletti. Ecco datevi una risposta - NaturoLucaCM : RT @Lorenzo62752880: Di Maio, Carfagna e Cottarelli fuori dal parlamento ?????? #elezioni2022 - stra_mae : Primi ?? ti illustri Di Maio Sgarbi Carfagna Paragone - SilvanaBuonoco2 : RT @Virus1979C: la vittoria di sergio costa su di maio e carfagna vale da sola la campagna elettorale. #DallaParteGiusta - dani_ela_daveri : @marfeluca Di Maio fuori, insieme a Carfagna, è una bella notizia! -

...collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta viene fuori che il ministro degli Esteri Luigi Dinon entrerà in Parlamento nella prossima legislatura. Aveva contro la ministra del Sud Mara, ...Quarta la ministra Mara, 12.144 voti, il 7,1. A febbraio 2018, durante la trasmissione televisiva ½ h in più di Lucia Annunziata, Luigi Di, allora leader del Movimento 5 Stelle, fece ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni politiche 2022: maggioranza al Cdx. FdI primo partito, sopra 25%. LIVE ...