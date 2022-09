Di Maio bibitaro e catapultato in volo fuori dal Palazzo, il web si scatena: gli sfottò su Giggino sconfitto (Di lunedì 26 settembre 2022) Di Maio sconfitto resta fuori il portone del Parlamento. E il web si scatena con meme e sfottò che sbeffeggiano e se la ridacchiano, mentre lui, chiuso nel silenzio, è sparito da ieri sera. Missing in action, letteralmente. Tanto che quando l’inviata di Quarta Repubblica si collega con lo studio e il conduttore Nicola Porro, il comitato elettorale dell’ex grillino si mostra deserto e silente. «Qui sono andati tutti a casa», esordisce la giornalista. E la reazione dello studio di Rete 4 trasuda immediatamente stupore e ironia. Mancava solo che i cameramen inquadrassero gli operai intenti a smontare il pannello con il logo di Impegno civico, inquadrato alle spalle dell’inviata, e il quadretto era completo. È stata proprio questa, a ben vedere, la prima (involontaria battuta) su ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Direstail portone del Parlamento. E il web sicon meme eche sbeffeggiano e se la ridacchiano, mentre lui, chiuso nel silenzio, è sparito da ieri sera. Missing in action, letteralmente. Tanto che quando l’inviata di Quarta Repubblica si collega con lo studio e il conduttore Nicola Porro, il comitato elettorale dell’ex grillino si mostra deserto e silente. «Qui sono andati tutti a casa», esordisce la giornalista. E la reazione dello studio di Rete 4 trasuda immediatamente stupore e ironia. Mancava solo che i cameramen inquadrassero gli operai intenti a smontare il pannello con il logo di Impegno civico, inquadrato alle spalle dell’inviata, e il quadretto era completo. È stata proprio questa, a ben vedere, la prima (inntaria battuta) su ...

