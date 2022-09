Deschamps chiede al Psg di risparmiare Mbappè |  «Ha bisogno di respirare un po’»

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’allenatore della Francia, Didier, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefoot inviando un chiaro messaggio al Psg:deve giocare meno nel suo club, hadiin vista del Mondiale. “So che Galtier vuole che Kylian giochi. Ma di tanto in tanto hadiun po’. Deve giocare meno minuti. Non gli farà male, anzi”. Finora il Psg ha impiegatoin tutte le partite sia di campionato che di Champions. Anchenon intende privarsene: contro l’Austria, giovedì, lo ha tenuto in campo per 90 minuti. L'articolo ilNapolista.

