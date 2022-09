Depay Firmino, clamoroso intreccio di mercato: cosa può accadere (Di lunedì 26 settembre 2022) Possibili stravolgimenti sul futuro di Depay e Firmino. Ecco come stanno le cose per i due attaccanti di Barcellona e Liverpool Secondo quanto riportato da Sport, Barcellona e Liverpool starebbero pensando ad un clamoroso scambio per il prossimo gennaio. Memphis Depay e Roberto Firmino, infatti, potrebbero accendere l’asse di mercato tra i due club europei. Entrambi in scadenza il 30 giugno 2023, i due attaccanti sarebbero al centro di una trattativa tra le corazzate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Possibili stravolgimenti sul futuro di. Ecco come stanno le cose per i due attaccanti di Barcellona e Liverpool Secondo quanto riportato da Sport, Barcellona e Liverpool starebbero pensando ad unscambio per il prossimo gennaio. Memphise Roberto, infatti, potrebbero accendere l’asse ditra i due club europei. Entrambi in scadenza il 30 giugno 2023, i due attaccanti sarebbero al centro di una trattativa tra le corazzate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

