Decreto Aiuti ter in Gazzetta: bonus 150 euro, crediti d’imposta, bollette. Tutte le novità (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti ter, l’ultima misura intrapresa dal governo uscente per contrastare i rincari dovuti all’aumento del prezzo dell’energia. Il Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ha una dotazione complessiva di 14 miliardi di euro, ottenuti da maggiori entrate fiscali e dagli extra-profitti delle imprese dell’energia, che si aggiungono ai quasi 50 miliardi stanziati nei mesi scorsi. La prima importante misura riguarda l’introduzione di un nuovo bonus una tantum di 150 euro, che potrà essere richiesto dai soggetti (anche pensionati), con un reddito lordo complessivo inferiore a 20mila euro lordi. Il nuovo bonus dovrebbe coprire una platea di 22 milioni di persone. Si prosegue con la proroga ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato pubblicato inUfficiale ilter, l’ultima misura intrapresa dal governo uscente per contrastare i rincari dovuti all’aumento del prezzo dell’energia. Il-legge 23 settembre 2022, n. 144, ha una dotazione complessiva di 14 miliardi di, ottenuti da maggiori entrate fiscali e dagli extra-profitti delle imprese dell’energia, che si aggiungono ai quasi 50 miliardi stanziati nei mesi scorsi. La prima importante misura riguarda l’introduzione di un nuovouna tantum di 150, che potrà essere richiesto dai soggetti (anche pensionati), con un reddito lordo complessivo inferiore a 20milalordi. Il nuovodovrebbe coprire una platea di 22 milioni di persone. Si prosegue con la proroga ...

