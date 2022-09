Decreto Aiuti Bis: elenco delle novità su lavoro e pensioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto Aiuti bis (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il testo coordinato, in vigore dal 22 settembre, contiene una serie di novità per lavoratori dipendenti e pensionati, finalizzate soprattutto a contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, arrivata a raggiungere livelli preoccupanti nel 2022. Alcune di queste misure erano già presenti nel Decreto – legge, mentre altre, si pensi alle proroghe dello smart working semplificato, per i genitori lavoratori e per i soggetti fragili, sono state inserite in sede di conversione in Legge 21 settembre 2022 numero 142. Analizziamo la questione in dettaglio. Decreto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 21 settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione delbis (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il testo coordinato, in vigore dal 22 settembre, contiene una serie diper lavoratori dipendenti e pensionati, finalizzate soprattutto a contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, arrivata a raggiungere livelli preoccupanti nel 2022. Alcune di queste misure erano già presenti nel– legge, mentre altre, si pensi alle proroghe dello smart working semplificato, per i genitori lavoratori e per i soggetti fragili, sono state inserite in sede di conversione in Legge 21 settembre 2022 numero 142. Analizziamo la questione in dettaglio....

