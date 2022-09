Damiano dei Maneskin sulla vittoria di Giorgia Meloni: «Oggi è un giorno triste per il mio Paese» (Di lunedì 26 settembre 2022) «Oggi è un giorno triste per il mio Paese». Così Damiano dei Maneskin, si è espresso senza giri di parole questa mattina, 26 settembre, sulla vittoria del centrodestra. Commento che ha condiviso in una storia Instagram pubblicando la prima pagina del giornale la Repubblica. La testa titola «Meloni si prende l’Italia» e mette in copertina la leader di Fdi in un primo piano in bianco e nero. Il frontman dei Maneskin non è nuovo a prese di posizioni politiche: nei mesi scorsi ha condannato a più riprese l’invasione russa di Vladimir Putin in Ucraina, urlando «Fu*k Putin» dal palco. Nel frattempo, in Italia sono in corso gli spogli elettorali. INSTAGRAM / Damiano David Screenshot storia Ig di ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) «è unper il mio». Cosìdei, si è espresso senza giri di parole questa mattina, 26 settembre,del centrodestra. Commento che ha condiviso in una storia Instagram pubblicando la prima pagina del giornale la Repubblica. La testa titola «si prende l’Italia» e mette in copertina la leader di Fdi in un primo piano in bianco e nero. Il frontman deinon è nuovo a prese di posizioni politiche: nei mesi scorsi ha condannato a più riprese l’invasione russa di Vladimir Putin in Ucraina, urlando «Fu*k Putin» dal palco. Nel frattempo, in Italia sono in corso gli spogli elettorali. INSTAGRAM /David Screenshot storia Ig di ...

