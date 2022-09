Damiano dei Maneskin sulla vittoria di Giorgia Meloni: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese” (Di lunedì 26 settembre 2022) In tv, sui giornali, sui social, non si parla d’altro che del successo elettorale della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a un passo dal divenire la prima donna Premier in Italia. La vittoria del Centrodestra è stata commentata anche da molti personaggi pubblici e artisti: dopo il cantante Renato Zero (col suo “manco più in albergo se va? È regime questo, è regime, st*onzi! Votate la mer*a che siete”), a dire la sua è stato Damiano dei Maneskin. Il frontman della band dei record si è espresso sulle elezioni stamattina attraverso una storia su Instagram, all’interno della quale ha pubblicato la foto della prima pagina del quotidiano La Repubblica col titolo “Meloni si prende l’Italia” e accanto il suo eloquente commento “Oggi è un giorno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) In tv, sui giornali, sui social, non si parla d’altro che del successo elettorale della leader di Fratelli d’Italia, a un passo dal divenire la prima donna Premier in Italia. Ladel Centrodestra è stata commentata anche da molti personaggi pubblici e artisti: dopo il cantante Renato Zero (col suo “manco più in albergo se va? È regime questo, è regime, st*onzi! Votate la mer*a che siete”), a dire la sua è statodei. Il frontman della band dei record si è espresso sulle elezioni stamattina attraverso una storia su Instagram, all’interno della quale ha pubblicato la foto della prima pagina del quotidiano La Repubblica col titolo “si prende l’Italia” e accanto il suo eloquente commento “è un...

