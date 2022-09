Damiano dei Maneskin contro Giorgia Meloni: “Sad day” (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche Damiano dei Maneskin contro Giorgia Meloni. All’indomani delle elezioni politiche 2022, che si sono concluse con la maggioranza di Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, non sono pochi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono espressi sui social. Tra questi il cantante dei Maneskin, nettamente contrario all’elezione della Meloni. Damiano condivide un articolo di Repubblica tra le sue Storie su Instagram. Il titolone recita: “Meloni si prende l’Italia”, a sottolineare il trionfo sugli altri partiti alle elezioni appena concluse. Il messaggio di Damiano dei Maneskin contro Giorgia Meloni è stata una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Anchedei. All’indomani delle elezioni politiche 2022, che si sono concluse con la maggioranza diper Fratelli d’Italia, non sono pochi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono espressi sui social. Tra questi il cantante dei, nettamente contrario all’elezione dellacondivide un articolo di Repubblica tra le sue Storie su Instagram. Il titolone recita: “si prende l’Italia”, a sottolineare il trionfo sugli altri partiti alle elezioni appena concluse. Il messaggio dideiè stata una ...

UffiziGalleries : #26settembre Martirio dei Santi Cosma e Damiano, Pesellino, 1443c., Uffizi Gemelli e cristiani. si dedicarono alla… - santegidionews : Memoria dei santi Cosma e Damiano (+303 ca.), martiri siriani. La tradizione li ricorda medici che curavano gratuit… - Adnkronos : Elezioni 2022, #Damiano #dei #Maneskin: 'Giorno triste per Italia'. - EliElielba : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Damiano dei Maneskin oggi è un giorno triste per te non per il paese, porca puttana. Chi cazzo sei? Non sei il… - tiber_h : RT @doluccia16: Oggi è un giorno triste per l'Italia, dice Damiano dei #Maneskin. Innanzitutto vestiti, che fai skifo! ?????? -