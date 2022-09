Dal declino populista alla vittoria di Giorgia Meloni: così sono cambiati i "sovranisti" (Di lunedì 26 settembre 2022) sono passati circa cinque anni dall'elezione di Donald Trump e dal referendum sulla Brexit. Dal "populismo" di allora è nato qualcosa di diverso e di più "maturo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022)passati circa cinque anni dall'elezione di Donald Trump e dal referendum sulla Brexit. Dal "populismo" di allora è nato qualcosa di diverso e di più "maturo"

SergiOrsin : Troppo poco coraggio, ma una enormità di dignità. Onore delle armi, @EnricoLetta. Purtroppo la strada del… - amas79175559 : @fattoquotidiano Letta di dimetta. E comunque non c'è nessuno che possa salvare il pd dal declino . Troppo vecchio… - Alexius_Comes : Dal 2018, Silvio ha perso 2 milioni di voti (erano 4 e mezzo). Un declino che segue la sua persona. Ma a lui non im… - zagoramo : @GiorgioLiberini @ericabi_ Sino qua dal 1993 .... il declino italiano che ho visto in tutti questi anni non mi farà certo cambiare idea. - Daccordissimo52 : @sebmes L'arte di disinnescare il declino con alchimie e depistaggi dialettici, non allontana, secondo me, la cosci… -