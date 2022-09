Dahmer - Mostro | La storia di Jeffrey Dahmer | la spiegazione del finale | il Male puro esiste?

(Di lunedì 26 settembre 2022) La nostradeldi: Ladi, la miniserie di Ryan Murphy per Netflix con Evan Peters sulladi uno dei serial killer più agghiaccianti d'America, e soprattutto su quella delle sue vittime. Sta facendo molto parlare di sé la miniserie di Ryan Murphy: Ladi- questo in attesa della prossima miniserie del prolifico showrunner in arrivo il 13 ottobre, The Watcher, come annunciato all'evento TUDUM. Non solo perché l'autore televisivo è tornato ai fasti e al rigore di un tempo grazie alla...

Sta facendo molto parlare di sé la miniserie di Ryan Murphy: La storia di Jeffrey Dahmer - questo in attesa della prossima miniserie del prolifico showrunner in arrivo il 13 ottobre, The Watcher, come annunciato all'evento TUDUM. I film e le serie TV di Ryan Murphy su Netflix: La storia di Jeffrey Dahmer, Hollywood, Ratched, The Politician, Halston, The Boys in the Band. La nostra spiegazione del finale di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la miniserie di Ryan Murphy per Netflix con Evan Peters sulla storia di uno dei serial killer più agghiaccianti d'America. Gli amanti del crime e delle serie televisive possono fare riferimento a un nuovo prodotto seriale, pubblicato e distribuito da Netflix a partire dal 21 settembre del 2022. Si tratta di Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer.