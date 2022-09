«Dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia» | ha detto Meloni

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia si sposta a destra e sceglie Giorgia. I dati delle proiezioni confermano gli exit poll: ilha vinto le elezioni politiche a larga maggioranza. I numeri sono in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato, conprimo partito. Intorno alle 2,30 di notte Giorgiaha preso la parola dal suo quartier generale, dove si sono accreditati circa 400 giornalisti, tra cui molti stranieri. «Faccio un rapido commento della giornata», ha, rimandando a oggi «tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi. Però mi pare che dalle prime proiezioni si possa dire cheper un ...

02:58 Meloni: "in queste elezioni è arrivata un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia ". Il commento di Giorgia Meloni con lo spoglio ancora in ...I dati sono ancora non definitivi ma mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire chein queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara'. Così la ...L’Italia svolta a destra, Fdi è primo partito. Pd al 19%, M5s terza forza, Lega in calo. Affluenza alle 23 al 63,95%, mai così bassa. Questa la fotografia che arriva dalle urne, con i conteggi ancora ...(Adnkronos) - "Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando, all'Hotel Parco dei Principi, i risultati ...