Da Regione Lombardia 1,5mln di euro per garantire percorsi di sostegno psicologico alle fasce deboli (Di lunedì 26 settembre 2022) Progetto pensato per pazienti oncologici e famiglie e per bambini e adolescenti in età scolare. Saranno le varie Asst a svilupparlo sui territori Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 26 settembre 2022) Progetto pensato per pazienti oncologici e famiglie e per bambini e adolescenti in età scolare. Saranno le varie Asst a svilupparlo sui territori

elio_vito : Ma il presidente leghista della Regione Lombardia e la moderata vice presidente non prendono le distanze, non hanno… - pietroraffa : Romano #LaRussa, Assessore di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, fa il saluto romano. Meloni risponderà ancor… - fattoquotidiano : Nelle immagini diffuse da - Mirarch3 : RT @CarrettaNiccolo: Felice che la #Lombardia sia la Regione in cui siamo andati meglio e Bergamo città quantomeno certamente tra le miglio… - FRANCESCOEMARI3 : RT @RegLombardia: ??Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1). A fronte di 9.477 tamponi effettuati, sono 1.452 i nuovi positivi (… -