Da Lerner ai Maneskin | tutti quelli che rosicano per il trionfo della Meloni

(Di lunedì 26 settembre 2022) Malimortacci deggiorgia e li mortanguerieri: lei vince, convince e noi si deve star qui a registrare un Paese che cambia, se cambia, e di una sinistra che non cambia perché non può cambiare, perché la stronzaggine ce l’ha nel codice genetico, nel codice a barre e pure nel q erre. E qui non si dice dell’esultanza, tutta de panza, perché qualcuno ha vinto e qualcuni ha perso: ma del sollievo perché il regime è cascato, il grumo Pd è bruciato. Il 25 aprile arriva con 5 mesi di ritardo ma alla fine, come il Natale, quando arriva, arriva: e lo è stato, un regime, orrendo, feroce, folle, ignobile, al punto che le sue facce truci sono state spazzate via, perfino nella rossa Toscana, perfino nell’Emilia paranoica. A dispetto delle manovre, le manfrine, le mascherine per farlo durare, per non far votare, e ce ne sarebbe da dire anche su, su, più su… E quel regime non vogliamo che succeda mai ...