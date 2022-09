Da Le Pen al premier polacco Morawiecki fino a Viktor Orban | tutti felici per il trionfo di Giorgia Meloni

(Di lunedì 26 settembre 2022) I sovranisti europei esultano per la vittoria dialle elezioni del 25 settembre. Jordan Bardella, eurodeputato e 'big' del partito di Marine Le Pen, è stato tra i primi a festeggiare. '...

Subito dopo la stessa Marine Lecommenta: 'Complimenti a Meloni e Salvini, grande vittoria'. Gioiscono anche ilpolacco Mateusz Morawiecki e Balazs Orban, consigliere politico dell'...Francia ma non LeAnche dalla Francia arrivano le congratulazioni: Ressemblement National, ... con il figlio dell'exBenjamin Netanyahu teorico dei 'rettiliani', alieni che secondo le ...I sovranisti europei esultano per la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre. Jordan Bardella, eurodeputato e “big” del partito di Marine Le Pen, è stato tra i primi a festeggiare. “ ...Elisabeth Borne: "L'Ue ha dei valori da difendere". Opposta la reazione di Marine Le Pen:"Complimenti a Meloni e Salvini per aver ...