Da Crisanti a Lopalco: i risultati elettorali dei virologi dem (Di lunedì 26 settembre 2022) Il microbiologo romano diventa senatore Pd e subito parla da politico: "Sconforto per il risultato generale ma l'Italia non si cambia in cinque anni". Lopalco non ce la fa e manda frecciate ai dem Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Il microbiologo romano diventa senatore Pd e subito parla da politico: "Sconforto per il risultato generale ma l'Italia non si cambia in cinque anni".non ce la fa e manda frecciate ai dem

