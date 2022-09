Cuba dice sì ai matrimoni gay | “Il 67% ha votato per il cambiamento”

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 settembre 2022) Mentre in Italia siamo andati a votare per le elezioni politiche, ieri apiù di 8 milioni di cittadini con età superiore ai 16 anni sono stati chiamati al voto per un referendum storico. Agli elettori è stato chiesto se legalizzare ilo e l’adozione per coppie gay, consentire la gestazione per altri e dare maggiori diritti ai genitori non biologici. Oggi sono arrivati i risultati e sono stati un vero trionfo per la comunità LGBTQ e le persone di buon senso. Con circa il 67% dei sì,ha approvato la riforma del Codella Famiglia, che tra le tante novità introduce nel Paesee adozioni gay e la maternità surrogata., la presidente del Consiglio Elettorale: “Vince il sì, risultati validi e irreversibili”. Poco fa la presidente del Consiglio elettorale ...