Cuba dice Sì a matrimoni e adozioni Lgbtq+ | il referendum apre anche alla maternità surrogata

(Di lunedì 26 settembre 2022)ai diritti civili. Ilper riformare il Codella famiglia è passato con il 66,87% dei voti, legalizzando di fatto ilo tra persone dello stesso sesso, leper coppie omosessuali e la. In totale sono 6,2 milioni ini che si sono recati ieri alle urne, per una partecipazione pari al 74% degli elettori registrati. Proprio l’astensionismo era uno degli scenari più temuti dal governo de L’Avana. In tutta la sua storia, l’isola ha vissuto altre due consultazioni di natura costituzionale: nel 2019 (quando la partecipazione fu dell’84,4%) e nel 1976, anno in cui fu approvata la costituzione e votò il 98% degli aventi diritto. Ildi ieri, dunque, ...

