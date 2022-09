Cuadrado Juventus | niente rinnovo | il futuro dell’esterno sarà lontano da Torino

(Di lunedì 26 settembre 2022) Lanon pare intenzionata a rinnovare il contrattocolombiano. Le ultime sul temache tiene banco in casa bianconera Ildi Juanpotrebbe esseredalla. Secondo le ultime del Corriere dello Sport il club bianconero non sembra infatti intenzionato a rinnovare il contratto del colombiano ex Lecce e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' vero chee Alex Sandro hanno ampiamente dimostrato di non riuscire più a reggere , per ... proprio Mitrovic in nazionale e Milik nella. Un collega in grado di spartirsi la lotta ...Lapotrebbe dire addio all'esterno colombiano già nel mercato invernale, quindi prima della scadenza effettiva del contratto. Susi sarebbero già mosse delle big italiane a sorpresa.La Juventus sta iniziando a cambiare gli esterni di difesa. Il contratto di Juan Cuadrado è in scadenza al termine della stagione attuale, dopo aver eser ...Domani riprende la preparazione alla Continassa in vista di Juve-Bologna: quando rientrano i nazionali bianconeri ...