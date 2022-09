(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 9.961 gliper la mitigazione del, dal valore di oltre 9,5 miliardi, che sono statitra ile ildal ministero dell’Ambiente (ora Transizione ecologica) e dal ministero dell’Interno. Oltre 4mila le opere i cui lavori sono stati completati. Questi alcuni dei dati emersi da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. “Come testimonia la recente tragedia marchigiana, però, nonostante questi investimenti non di poco conto, l’obiettivo messa in sicurezza del territorio sembra sempre più lontano”, avverte. Lo attestano anche i risultati degli ultimi rapporti Ispra sul dissestoche hanno visto, in ...

Adnkronos

Come emerge dall'elaborazione dibasata su dati Rendis - Ispra, la regione che ha avuto più risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il 1999 e il 2021 è stata la Sicilia (955 ...Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basata sui dati del ...26 milioni serviranno a prolungare la tranvia 24 nella tratta Selvanesco - Ieo e poco meno di 52 ... Csel, quasi 10mila interventi contro rischio idrogeologico finanziati dal 1999 al 2021 Roma, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) – “L’auspicio è che un’arma importante per la lotta contro il dissesto idrogeologico arriverà dal Pnrr che, tra le misure previste in materia di territorio, ha prev ...Roma, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) – Gli investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico fatti negli ultimi decenni, sebbene non esigui, si sono rilevati ad oggi insufficienti per contrasta ...