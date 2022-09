Csel | Pnrr arma importante per lotta contro dissesto idrogeologico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) - "L'auspicio è che un'per lailarriverà dalche, tra le misure previste in materia di territorio, ha previsto lo stanziamento di: mezzo miliardo per finanziare la creazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio (M2C4.1-I.1.1-8-9); 6 miliardi per la resilienza e la valorizzazione del territorio e per l'efficienza energetica dei Comuni (M2C4.2-I.2.2-14-17) e circa 2,5 miliardi di euro da destinare agli interventi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio. Questo ultimo importo, che fa capo alla Missione 2, Componente 4, del ...