Crosetto: «Io al governo? Sto bene dove sto. Affido tranquillamente il futuro dei miei figli a Giorgia» (Di lunedì 26 settembre 2022) Sorridente, affabile, ma per niente intenzionato a prestarsi a ruoli che ritiene non gli competano. Guido Crosetto non si sottrae ai giornalisti, anche esteri, che gli chiedono di commentare il voto, ma – chiarisce – “non mi chiedete interventi politici”. «Sono qui perché questo è il partito che ho contribuire a fondare», ha detto, visibilmente soddisfatto, ma anche molto solerte nel precisare che «sto benissimo dove sto». Quindi, no, come ha già ribadito più volte in precedenza, non aspira a incarichi di governo, neanche ora che sono una prospettiva concretissima. Crosetto: «Io al governo? Sto benissimo dove sto» Ad agganciarlo, nei corridoi dell’Hotel Parco dei Principi, dove FdI e stampa stanno seguendo i risultati elettorali, è stato un giornalista francese. In un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Sorridente, affabile, ma per niente intenzionato a prestarsi a ruoli che ritiene non gli competano. Guidonon si sottrae ai giornalisti, anche esteri, che gli chiedono di commentare il voto, ma – chiarisce – “non mi chiedete interventi politici”. «Sono qui perché questo è il partito che ho contribuire a fondare», ha detto, visibilmente soddisfatto, ma anche molto solerte nel precisare che «sto benissimosto». Quindi, no, come ha già ribadito più volte in precedenza, non aspira a incarichi di, neanche ora che sono una prospettiva concretissima.: «Io al? Sto benissimosto» Ad agganciarlo, nei corridoi dell’Hotel Parco dei Principi,FdI e stampa stanno seguendo i risultati elettorali, è stato un giornalista francese. In un ...

