Cristiano Ronaldo, lo sfogo della mamma del tifoso: «Spero che venga punito» (Di lunedì 26 settembre 2022) Il portoghese finisce sotto attacco: torna a galla un episodio della passata stagione in cui Cristiano Ronaldo si è reso tristemente protagonista Come riportato dal Daily Mirror e dai principali media inglesi, la mamma del giovane tifoso autistico dell'Everton è tornata a parlare di quanto accaduto con Cristiano Ronaldo dopo la partita persa dal suo Manchester United con i Toffees. In quell'occasione, con un gesto di stizza, il portoghese scaraventò a terra il telefono del ragazzo. DICHIARAZIONI– «Speriamo che finalmente riceva la giusta punizione. Non può continuare a farla franca. Il suo comportamento è inaccettabile. La gente mi perseguita dicendo che sto tirando di nuovo in ballo la questione, ma io non ne sapevo nulla. Avrebbe dovuto essere trattato sei ...

