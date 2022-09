Covid oggi Toscana, 401 contagi e nessun decesso: bollettino 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 401 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 26 settembre 2022, in Toscana. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 327 tamponi molecolari e 2.218 tamponi antigenici rapidi: di questi il 15,8% è risultato positivo. Al momento in Toscana risultano pertanto 82.684 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 177 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. oggi non si registrano nuovi decessi. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.397.751. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (450 persone) e raggiungono quota 1.304.313 (93,3% dei casi totali). ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 401 i nuovi casi di-19 registrati, 262022, in. Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 327 tamponi molecolari e 2.218 tamponi antigenici rapidi: di questi il 15,8% è risultato positivo. Al momento inrisultano pertanto 82.684 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 177 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.non si registrano nuovi decessi. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.397.751. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (450 persone) e raggiungono quota 1.304.313 (93,3% dei casi totali). ...

