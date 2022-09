Covid oggi Sardegna, 215 contagi e un morto: bollettino 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 26 settembre 2022, 215 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 192 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1170 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 55 ( +4 ) mentre sono 4198 i casi di isolamento domiciliare (+67). Si registra il decesso di un uomo di 70 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 262022, 215 ulteriorida coronavirus, di cui 192 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1170 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 55 ( +4 ) mentre sono 4198 i casi di isolamento domiciliare (+67). Si registra il decesso di un uomo di 70 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

