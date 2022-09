(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 10.008 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 32. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 65.697 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,2%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, 130 in totale e 5 in più di ieri e i ricoveri (+140) che arrivano a 3.461. LAZIO – Sono 1.141 i nuovida coronavirus262022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - ProvinciaTrento : ???? #coronavirus Oggi il bollettino #covid in #Trentino registra un decesso, i nuovi casi positivi sono 139, i pazie… - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 10.008 contagi e 32 morti: bollettino 26 settembre ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 10.008 contagi e 32 morti: bollettino 26 settembre - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 10.008 contagi e 32 morti: bollettino 26 settembre - -

Sky Tg24

in risalita anche i ricoveri, 5 in più nelle terapie intensive, 140 nei reparti di medicina, ... ****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus Scendono da 2.717 a 1.026 i nuovi casi di- ...Basta con la barzelletta del regolamento, dei 'congressini' e del, la questione è politica. ... Una volta eravamo per abolire i prefetti perché nominati dallo stato centrale,abbiamo una lega ... Covid, news di oggi. Bollettino: 10.008 casi e 32 morti. Tasso positività al 15,2%. LIVE Milano, 26 set. (Adnkronos) - In Lombardia sono 1.452 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 9.477 ...Sono stati 659 i nuovi casi nella settimana 19-25 settembre, 20 in più rispetto alla settimana precedente Dopo due mesi in cui la curva è andata scendendo senza soluzione di continuità, nella settiman ...