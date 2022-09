Covid oggi Emilia, 1.178 contagi e 6 morti: bollettino 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.178 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 settembre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.778 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 17, uno in meno rispetto a ieri, 594 i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, 20 in più rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 1.270 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.178 i nuovida Coronavirus, 262022 inRomagna, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 6. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.778 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 17, uno in meno rispetto a ieri, 594 i pazienti ricoverati negli altri reparti, 20 in più rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 1.270 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

