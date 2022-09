Covid oggi Calabria, 295 contagi e 2 morti: bollettino 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 295 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 settembre 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I 295 nuovi contagi sono stati rilevati su 1.772 tamponi effettuati. Sono +325 i guariti, in totale 3.003 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -32 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 118) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 295 i nuovida coronavirus262022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I 295 nuovisono stati rilevati su 1.772 tamponi effettuati. Sono +325 i guariti, in totale 3.003 decessi da inizio emergenza. Il, inoltre, registra -32 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 118) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

