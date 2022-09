Covid | il bollettino | 18 797 nuovi casi e 13 morti Tasso di positività al 15 | 4%

(Di lunedì 26 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono 18.797 icontagi, contro i 22.265 di ieri. I tamponi sono 121.510 (ieri 152.421), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 15,4% (ieri era al 14,6%). Le persone in terapia intensiva sono 125 (-1), quelle nei reparti ordinari 3.321 (+28). A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre

