Covid-19, test scoprirà chi risponde meglio al vaccino e si difende meglio dall'infezione (Di lunedì 26 settembre 2022) È una delle grandi questioni, quando si parla di vaccinazione per virus Sars-CoV.2. Occorre capire come e perché ci sono persone che possono avere una risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2 più forte e duratura che in altre. Anche perché questo aspetto in qualche modo può guidare il ricorso ad ulteriori richiami o dosi booster. Ci possono essere persone che necessitano di una nuova dose di vaccino anti-Covid dopo pochi mesi e altre che invece possono attendere molto più a lungo. Ricordato sempre il valore dell'immunità ibrida, quella che si costruisce con i diversi richiami vaccinali e gli stimoli legati all'infezione naturale, sapere in anticipo come comportarsi appare fondamentale. Nella speranza di capire perché non tutti riescono a mantenere alta la risposta necessaria a riconoscere ed eliminare il virus e le sue varianti, compresa quella ...

