(Di lunedì 26 settembre 2022) Ailtornerà alla carica con l’Inter per Denzel, scrive il Corriere dello Sport. L’idea è di spendere subito 50ma di lasciare l’esterno a disposizione di Inzaghia fine stagione: un modo per bruciare la concorrenza. E, per l’Inter, di sistemare un po’ il bilancio. “I Blues hanno ancora nel mirino Denzele vogliono a tutti i costi averlo a Londra la prossima stagione. Sanno che l’Inter non intende cedere l’olandese a, ma durante la finestra invernale busseranno comunque alla porta di viale della Liberazione provando la stessa operazione “abbozzata”, ma non conclusa, ad agosto: pagare subito l’ex Psv per prenotarlo in vista della prossima stagione”. Ad agosto la trattativa Inter-per ...

napolista : CorSport: il Chelsea vuole acquistare #Dumfries a gennaio per 50 milioni e lasciarlo all’Inter fino a giugno I Blu… - GonzaInterista : RT @InterHubOff: ?? Il Chelsea su Dumfries: può partire a gennaio. Brozovic si fa male con la Croazia: si ferma un mese? [@CorSport] - NackaSkoglund89 : RT @InterHubOff: ?? Il Chelsea su Dumfries: può partire a gennaio. Brozovic si fa male con la Croazia: si ferma un mese? [@CorSport] - Mr_Eko_Onana : RT @InterHubOff: ?? Il Chelsea su Dumfries: può partire a gennaio. Brozovic si fa male con la Croazia: si ferma un mese? [@CorSport] - InterHubOff : ?? Il Chelsea su Dumfries: può partire a gennaio. Brozovic si fa male con la Croazia: si ferma un mese? [@CorSport] -

Salterà sicuramente l'Empoli, ma sono a rischio anche i big match con ile la Juve. Per Pioli è una perdita pesante: non sarà facile sostituirlo.L'affare è sempre più difficile: l'offerta dello United non è arrivata e poi c'è Osimhen che vuole restare qui. Il portoghese vorrebbe ilduring the Italian Serie A football match SSC Napoli vs Fc Juventus. Hermann Ronaldo si allontana dal Napoli. E scrive il Corriere dello Sport anche per scelta del portoghese: Gli altri due ...Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sugli infortunati e nello specifico su Sandro Tonali che non sarà della partita di questa sera tra Italia ...Fonte: tuttomercatoweb.com MilanNews.it foto di Luca Bargellini Tante idee per l'attacco del Milan, che aspetta Zlatan Ibrahimovic, ma guarda a un futuro senza l'attaccante svedese. Tra i nomi che pia ...