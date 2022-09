‘Corpo di Donna’, nudi d’autore firmati Letizia Battaglia a Firenze (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Donne ritratte nude, donne colte con scatti che alzano il velo per permettere allo sguardo di vedere proprio là dove altrimenti non si coglierebbe nulla. La Crumb Gallery rende omaggio a Letizia Battaglia, la grande fotografa palermitana recentemente scomparsa, con Corpo di Donna. Edizione 2022. La mostra, che inaugura il 30 settembre, ripropone una scelta delle più belle foto di nudo, selezionate insieme all’Archivio Letizia Battaglia, tra quelle presentate nel 2020 dalla galleria a Firenze. “Capelli rosa, occhi che brillano come quelli di una sedicenne, il sorriso di chi è davvero interessato alla vita e a chi le sta di fronte. Questa era Letizia Battaglia – si legge in una nota della Crumb Gallery- Impegnata in un racconto senza fine che ha avuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Donne ritratte nude, donne colte con scatti che alzano il velo per permettere allo sguardo di vedere proprio là dove altrimenti non si coglierebbe nulla. La Crumb Gallery rende omaggio a, la grande fotografa palermitana recentemente scomparsa, con Corpo di Donna. Edizione 2022. La mostra, che inaugura il 30 settembre, ripropone una scelta delle più belle foto di nudo, selezionate insieme all’Archivio, tra quelle presentate nel 2020 dalla galleria a. “Capelli rosa, occhi che brillano come quelli di una sedicenne, il sorriso di chi è davvero interessato alla vita e a chi le sta di fronte. Questa era– si legge in una nota della Crumb Gallery- Impegnata in un racconto senza fine che ha avuto ...

