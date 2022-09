Convocato per andare in Ucraina ma spara al comandante militare: il video (Di lunedì 26 settembre 2022) Un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti di un responsabile militare in un centro di comando in Russia, nella regione di Irkutsk. Come mostrato dal corrispondente del Guardian Andrew Roth in un video postato su... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti di un responsabilein un centro di comando in Russia, nella regione di Irkutsk. Come mostrato dal corrispondente del Guardian Andrew Roth in unpostato su...

