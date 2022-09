Convocati Italia, le scelte di Mancini per il match con l’Ungheria (Di lunedì 26 settembre 2022) Convocati Italia, le scelte del ct Roberto Mancini per il match in programma questa sera contro l’Ungheria Roberto Mancini ha diramato la lista dei Convocati per il match tra Italia e Ungheria. Esclusi dalla lista Immobile, Vicario e Palmieri, rientrano Provedel e Mazzocchi. PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Meret, 21 Provedel; DIFENSORI: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Toloi, 5 Luiz Felipe, 15 Acerbi, 17 Mazzocchi, 19 Bonucci, 23 Bastoni; CENTROCAMPISTI: 6 Pobega, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 13 Esposito, 14 Grifo, 16 Cristante, 18 Barella; ATTACCANTI: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Gnonto, 20 Gabbiadini, 22 Zerbin. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022), ledel ct Robertoper ilin programma questa sera controRobertoha diramato la lista deiper iltrae Ungheria. Esclusi dalla lista Immobile, Vicario e Palmieri, rientrano Provedel e Mazzocchi. PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Meret, 21 Provedel; DIFENSORI: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Toloi, 5 Luiz Felipe, 15 Acerbi, 17 Mazzocchi, 19 Bonucci, 23 Bastoni; CENTROCAMPISTI: 6 Pobega, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 13 Esposito, 14 Grifo, 16 Cristante, 18 Barella; ATTACCANTI: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Gnonto, 20 Gabbiadini, 22 Zerbin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

