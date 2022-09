Contro il caro energia e altri sostegni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti ter (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 144 del 2022 (c.d. Aiuti ter) prevedendo un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia. Ecco le principali misure introdotte: Bonus energetici alle imprese Sono stati potenziati e prorogati temporalmente i contributi alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta. Distinguendo tra imprese non energivore/gasivore e energivore/gasivore, il credito oscilla dal 30% al 40% calcolato sui consumi di ottobre e novembre 2022. Accisa e Iva su carburanti Nuovamente prolungate le misure di contrasto all’eccezionale rincaro dei prodotti energetici volte ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 23 settembre è statoinillegge 144 del 2022 (c.d.ter) prevedendo un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’e sostenere l’economia. Ecco le principali misure introdotte: Bonus energetici alle imprese Sono stati potenziati e prorogati temporalmente i contributi alle imprese per l’acquisto die gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta. Distinguendo tra imprese non energivore/gasivore e energivore/gasivore, il credito oscilla dal 30% al 40% calcolato sui consumi di ottobre e novembre 2022. Accisa e Iva su carburanti Nuovamente prolungate le misure di contrasto all’eccezionale rindei prodotti energetici volte ...

Rinaldi_euro : Decreto: aiuti contro il caro bollette o giochini delle 3 carte? - Startmag ?@giuslit? - matteosalvinimi : Io ci #credo e metto la firma al 'Patto per gli Italiani'????Con i governatori e i ministri della Lega mettiamo nero… - LiaQuartapelle : C’è chi lavora con @OlafScholz per una soluzione europea contro il caro energia. E c’è chi vota per salvare Orban.… - Aaronn31 : Caro e triste Signor Letta ... non é una giornata triste per l'Italia ,lo é per lei, che ha imbastito la campagna e… - MathildaSacco : @pierluigi_p @francescacheeks Quindi caro Pierluigi, noi dobbiamo rispettare il voto degli italiani ma gli italiani… -