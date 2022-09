Conte “Guardiamo con preoccupazione al futuro”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti a difendere i nostri valori, non faremo nessuno sconto, siamo consapevoli che c’è stata una rimonta per la nostra forza politica, ma non festeggiamo,conal”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, in conferenza stampa. “Noi saremo un baluardo della Costituzione per quanto riguarda eventuali percorsi riformatori. Il tema del presidenzialismo non significa necessariamente una svolta autoritaria, ma se non sei maggioranza nel Paese invito il centrodestra a non rischiare di abbracciare una prospettiva molto impegnativa”, ha aggiunto. Quindi, ha spiegato: “Invito il centrodestra, che si candida a guidare il Paese, a comprendere che quando non si è maggioranza nel Paese è bene non avventurarsi in progetti di riforma costituzionale senza un ...