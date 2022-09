fattoquotidiano : Conte: “Letta ci accusa ma è lui che ci ha messo le dita negli occhi. Dialogo con il Pd? Non ora, vedremo dopo il c… - caterino_teresa : RT @fattoquotidiano: Conte: “Letta ci accusa ma è lui che ci ha messo le dita negli occhi. Dialogo con il Pd? Non ora, vedremo dopo il cong… - infoitinterno : Conte: dialogo col Pd? Non con questo gruppo dirigente - fgavazzoni : @Barbaramenteme Ecco qui - Epesses59Tigre : @fattoquotidiano Nessun dialogo con Pd.Altrimenti devo dare ragione a chi mi diceva:se voti Conte, è un voto per il PD -

All'esito di questo si vedrà se ci sono le condizioni per riallacciare un", ha aggiunto. 26 settembre 2022... vendendo un prodotto politico che non c'era", ha concluso. Che, tuttavia, non ha chiuso ... da lì, se ci sono le condizioni per riallacciare il". Per poi avvisare: "Abbiamo accumulato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Piuttosto che chiedere scusa per le conseguenze di una campagna elettorale a dir poco disastrosa, incontrando i media la Nazareno, stamane il segretario Pd ha in parte attribuito la cocente sconfitta ...