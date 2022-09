Conservatorio Tartini | nuovo slancio dopo 6 anni di Capaldo

ilgazzettino.it

L'impegno per l'internazionalizzazione del, che ha il primato nazionale negli scambi formativi Erasmus, il ruolo di primo piano nella rete globale Gmel che coinvolge Alta formazione musicale mondiale dalla Cina agli Usa, ..., J. S. Bach, G. F. Haendel, W. A. Mozart, F. J. Haydn, F. Schubert, Mendelssohn - Bartholdy,... Pavel Berman Violinista e Direttore Studia alla Scuola Centrale di Musica deldi ... Alta formazione: Rosolen, dal Tartini sfida internazionale vincente L'impegno per l'internazionalizzazione del Conservatorio Tartini, che ha il primato nazionale negli scambi formativi Erasmus, il ruolo di primo piano nella rete globale Gmel che coinvolge Alta formazi ...Al Conservatorio più risorse regionali e borse studio attrattive per studenti Ue/extra Ue Trieste, 26 set - "I centri di alta formazione come il Conservatorio Tartini di Trieste - capace ...