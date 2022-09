‘Congratulazioni a Giorgia Meloni per il successo del suo partito’. La Truss su Twitter (Di lunedì 26 settembre 2022) “Congratulazioni a Giorgia Meloni per il successo del suo partito alle elezioni italiane. Dal sostegno all’Ucraina all’affrontare le sfide economiche globali, il Regno Unito e l’Italia sono stretti alleati”. Così il primo ministro inglese Liz Truss si complimenta su Twitter con la leader di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni politiche e si appresta a governare come primo premier donna italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Congratulazioni aper ildel suo partito alle elezioni italiane. Dal sostegno all’Ucraina all’affrontare le sfide economiche globali, il Regno Unito e l’Italia sono stretti alleati”. Così il primo ministro inglese Lizsi complimenta sucon la leader di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni politiche e si appresta a governare come primo premier donna italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

