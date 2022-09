Confess | Fletch | Jon Hamm ha dato indietro il 60% del suo stipendio pur di vederlo completato

(Di lunedì 26 settembre 2022) Jonavrebbegran parte del suo, pur di vedere completata la produzione di. Sembra che il lavoro dietro asia stato supportato direttamente anche da uno dei suoi attori principali: Jon. In base ad alcune recenti rivelazioni direttamente da Greg Mottola, il regista del film, pare che l'attore abbia "restituito il 60% del suoal budget", così da permettere il completamento delle riprese. Anche Mottola stesso avrebbe partecipato al gesto, e nel corso di un'intervista ad Uproxx incentrata suha parlato proprio di questo gesto: "Ho restituito anche io parte del mio, non tanto ...

Nella commedia poliziesca, l'attore di Mad Men interpreta il giornalista investigativo IrwinFletcher, facendo rivivere il personaggio precedentemente interpretato da Chevy Chase in due film ...Certo, averlo sul monitor del proprio computer un po' più a lungo sarebbe meglio, ma siccome i due minuti e mezzo sono il trailer di, ci possiamo accontentare. In uscita nelle sale ... Nonostante gli ostacoli finanziari è già in programma un sequel dal romanzo di Gregory Mcdonald «Fletch's Fortune».