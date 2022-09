Concorso Agenzia delle Dogane per 980 posti, ancora pochi giorni per la domanda (Di lunedì 26 settembre 2022) Mancano pochi giorni alla scadenza delle domande per il Concorso 2022 indetto dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il termine per l’assunzione di 980 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato scade infatti il 29 settembre. Il 12 ottobre 2022 sarà pubblicato l’avviso con le date e le sedi per lo svolgimento della prova preselettiva. Vediamo i profili richiesti, i requisiti e come fare domanda. Concorso Agenzia delle Dogane, i 980 posti L’Agenzia delle Dogane ha indetto due bandi di Concorso rivolti sia a candidati diplomati sia in possesso di laurea almeno triennale. In totale di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Mancanoalla scadenzadomande per il2022 indetto dall’e Monopoli. Il termine per l’assunzione di 980 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato scade infatti il 29 settembre. Il 12 ottobre 2022 sarà pubblicato l’avviso con le date e le sedi per lo svolgimento della prova preselettiva. Vediamo i profili richiesti, i requisiti e come fare, i 980L’ha indetto due bandi dirivolti sia a candidati diplomati sia in possesso di laurea almeno triennale. In totale di ...

Agenzia_Ansa : La straordinaria immagine della rottura della cometa Leonard scattata dall'austriaco Gerald Rhemann è la vincitrice… - ServiziAlLavoro : Ultima occasione per partecipare a questi concorsi pubblici non ancora scaduti Per esempio, l'Agenzia delle dogane… - Annalisa_0612 : Concorso Agenzia delle Entrate 2023: posti a concorso e bando – QuiFinanza - posizioniapert : L'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria di Varese ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 4 Figure… - posizioniapert : L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna di Sondrio ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 3 Figu… -