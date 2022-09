Concerti di Robbie Williams: date del tour 2023, biglietti (Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva anche in Europa il tour di Robbie Williams per celebrare i suoi 25 anni carriera solista. Il 20 gennaio data italiana a Bologna Le nuove date del tour 2023, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via proprio dallo show di Bologna del 20 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. Il tour nelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan. I biglietti saranno disponibili in anteprima tramite una prevendita esclusiva sullo store ufficiale di Robbie ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva anche in Europa ildiper celebrare i suoi 25 anni carriera solista. Il 20 gennaio data italiana a Bologna Le nuovedel, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via proprio dallo show di Bologna del 20 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. Ilnelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan. Isaranno disponibili in anteprima tramite una prevendita esclusiva sullo store ufficiale di...

