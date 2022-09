Come seguire in diretta l'impatto della sonda Dart con l'asteroide (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci siamo. La sonda della Nasa, lanciata lo scorso 24 novembre, si schianterà sull’asteroide Dimorphos. Ecco cosa succederà Leggi su wired (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci siamo. LaNasa, lanciata lo scorso 24 novembre, si schianterà sull’Dimorphos. Ecco cosa succederà

burritonano : allora o torno a seguire con costanza dei programmi trash o io non so come posso pensare di poter sopravvivere a tu… - Lollowitz : RT @HDblog: NASA, stanotte deviazione di un asteroide con DART: come seguire l'evento in diretta - Tomas1374 : RT @HDblog: NASA, stanotte deviazione di un asteroide con DART: come seguire l'evento in diretta - samuele26572 : RT @Martinistoke1: Come può la gente seguire films e serie tv quando la politica italiana può offrirti questo: - telodogratis : NASA, stanotte deviazione di un asteroide con DART: come seguire l’evento in diretta -