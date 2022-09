Come riconoscere i casinò online illegali in Italia? (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 26 settembre 2022 – Giocare responsabilmente è possibile, a patto tuttavia di seguire alcuni accorgimenti. Il web infatti è ormai popolato da sale da gioco digitali, Italiane o meno, che offrono una grande varietà di intrattenimenti che potrebbero stordire gli utenti più occasionali, così Come quelli abituali ma meno attenti ai dettagli. Proprio in certi particolari, infatti, risiede la differenza tra casinò online legali e sale da gioco illegali, non riconosciute dallo Stato. Orientarsi e saper distinguere in questo panorama le sale da gioco da evitare rappresenta dunque il primo passo per un’esperienza di gioco responsabile. In un settore profondamente controverso, quale è quello del gioco d’azzardo, è necessaria una precisa regolamentazione da parte dello Stato, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 26 settembre 2022 – Giocare responsabilmente è possibile, a patto tuttavia di seguire alcuni accorgimenti. Il web infatti è ormai popolato da sale da gioco digitali,ne o meno, che offrono una grande varietà di intrattenimenti che potrebbero stordire gli utenti più occasionali, cosìquelli abituali ma meno attenti ai dettagli. Proprio in certi particolari, infatti, risiede la differenza tralegali e sale da gioco, non riconosciute dallo Stato. Orientarsi e saper distinguere in questo panorama le sale da gioco da evitare rappresenta dunque il primo passo per un’esperienza di gioco responsabile. In un settore profondamente controverso, quale è quello del gioco d’azzardo, è necessaria una precisa regolamentazione da parte dello Stato, che ...

