Come è andato il Terzo Polo: il fallimento dell’obiettivo del 10% e la sfida a Forza Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda si proponeva due obiettivi alle elezioni politiche del 25 settembre. Ovvero superare Forza Italia e sfondare la soglia del 10%. Il secondo obiettivo, con il 90% delle sezioni scrutinate, appare molto lontano: alla Camera Azione e Italia Viva sono accreditate del 7,83% del totale dei voti. Al Senato del 7,82%. Ma anche il superamento di Forza Italia non sembra essere stato raggiunto: il partito di Berlusconi naviga intorno all’8,05% a Montecitorio e all’8,26% a Palazzo Madama. Il risultato è frutto di una ripartizione territoriale del voto ben precisa. La società di sondaggi Youtrend ha infatti pubblicato una mappa che confronta i risultati di Calenda e Renzi e di Fi. E se Iv e Azione vanno bene nelle ex zone rosse e nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildi Matteo Renzi e Carlo Calenda si proponeva due obiettivi alle elezioni politiche del 25 settembre. Ovvero superaree sfondare la soglia del 10%. Il secondo obiettivo, con il 90% delle sezioni scrutinate, appare molto lontano: alla Camera Azione eViva sono accreditate del 7,83% del totale dei voti. Al Senato del 7,82%. Ma anche il superamento dinon sembra essere stato raggiunto: il partito di Berlusconi naviga intorno all’8,05% a Montecitorio e all’8,26% a Palazzo Madama. Il risultato è frutto di una ripartizione territoriale del voto ben precisa. La società di sondaggi Youtrend ha infatti pubblicato una mappa che confronta i risultati di Calenda e Renzi e di Fi. E se Iv e Azione vanno bene nelle ex zone rosse e nel ...

