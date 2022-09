Combined Pula 8 | gia cinque gli italiani al 2° turno

zazoomblog : Combined Pula 7: finali amare per Lavagno e Rosatello - #Combined #finali #amare #Lavagno - zazoomblog : Combined Pula 7: Lavagno e Rosatello ad un paso dal titolo - #Combined #Lavagno #Rosatello #titolo - zazoomblog : Combined Pula 7: Bilardo Rosatello e Valente nei QF - #Combined #Bilardo #Rosatello #Valente - zazoomblog : Combined Pula 7: Bilardo Rosatello e Valente nei QF - #Combined #Bilardo #Rosatello #Valente - zazoomblog : Combined Pula 7: Bilardo Rosatello e Valente nei quarti - #Combined #Bilardo #Rosatello #Valente -

FIT

...che ieri faceva il tifo per il canturino Federico Arnaboldi impegnato nella semifinale del torneo ITFche si disputa sui campi in terra battuta del Forte Village a Santa Margherita di. ......dalla Sardegna dove il canturino Federico Arnaboldi si è qualificato per la semifinale del torneo ITFche si disputa sui campi in terra battuta del Forte Village a Santa Margherita di. ... Combined Pula 8: en-plein tricolore nelle qualificazioni maschili L'alfiere del Tc Terranova di Olbia ha superato il tabellone cadetto e giocherà nel main draw del torneo internazionale di Santa Margherita di Pula. Turno decisivo per la porrtacolori del Tc Cagliari ...Tennis lariano: brutte notizie per il giovane canturino ko del torneo ITF Combined in Sardegna. Tennis lariano: ieri infatti il brianzolo dopo quasi 3 ore e mezza si è dovuto arrendere Mastica amaro i ...