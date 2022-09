Classifica OTP Bank Liga | solo il Fradi | non c’è storia

(Di lunedì 26 settembre 2022) Approfittando della sosta nazionali, c’è un altro campionato da prendere sotto esame. Pertanto analizziamo laOTP2022/23, un campionato che sembra già non avere. Il Ferencváros è in vetta a punteggio pieno e con un distacco considerevole, soprattutto considerate anche le gare da recuperare. Bene il Kisvárda e ottima la partenza del Kecskeméti TE, neopromossa con le idee chiare. Ecco allora la situazione dopo otto giornate di campionato. OTP: laaggiornata Al termine dell’ottava gara si possono tirare le somme, seppur momentaneamente. Il calcio ungherese sta vivendo un buon periodo, con il Ferencváros che comanda il suo girone in Europa League e la nazionale ungherese – guidata da Marco Rossi – che si sta facendo ...

