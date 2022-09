sportli26181512 : Clamoroso #Palacio: a 40 anni riparte dalla Serie D di basket: L'ex attaccante di Genoa, Inter e Bologna, svincolat… -

Corriere dello Sport

MILANO - C'è sempre un nuovo inizio , anche a 40 anni, dopo una vita trascorsa a correre su un prato verde e regalare dispiacere ai malcapitati portieri. È il caso di Rodrigo, ex attaccante argentino di Boca Juniors, Genoa, Inter e Bologna, oltre che della Seleccion argentina, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Brescia, in procinto di appendere gli scarpini al ...... un'elezione giustamente definita storica, che aveva portato, dopo Salvador Allende, un presidente di sinistra, di appena 36 anni, ex leader del Movimento studentesco, a salire alde la ... Clamoroso Palacio: a 40 anni riparte dalla Serie D di basket L'ex attaccante di Genoa, Inter e Bologna, svincolatosi dal Brescia lo scorso 30 giugno, ha debuttato tra le fila della Polisportiva Garegnano ...Dopo la carriera da calciatore Palacio si da ad un altro sport, nel suo caso però non si tratta di paddle. E' ripartito dalla Serie D.