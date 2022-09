Cinema | “Nostalgia” di Mario Martone rappresenterà l' Italia agli Oscar

(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di Selezione per il filmno da designare all'istituita dall'Anica su incarico dell'”Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, ha votato “” diquale film chel'alla 95ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”. “” concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna deglisi terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.(ITALPRESS). Photo ...

di Mario Martone con Pierfrancesco Favino è stato presentato in Concorso al 75º Festival di Cannes e è uscito nelle sale italiane il 25 maggio 2022. Dopo quarant'anni di lontananza Felice